Sergen Yalçın izin vermedi: Çalışmalar başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

ÇİFT KALE MAÇLA NOKTALADILAR

Ligde dün oynanan Samsunspor mücadelesinde forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanı dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktaladı.

SAMSUNSPOR İLE BERABERE KALDILAR

Son olarak sahasında Samsunspor ile karşılaşan siyah-beyazlılar, öne geçtiği maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.