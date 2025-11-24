Yüksel Yıldırım'ın kızı Zeycan Rochelle'den Beşiktaş tepkisi

Yüksel Yıldırım'ın kızı Zeycan Rochelle'den Beşiktaş tepkisi
Yayınlanma:
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kızı Zeycan Rochelle Yıldırım, Beşiktaş taraftarlarının babasına ettiği küfürlere tepki gösterdi.

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraftarlar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmayı stattan takip eden Yüksel Yıldırım’ın kızı Zeycan Rochelle Yıldırım, babasına edilen küfürlere sitem etti.

“BÜTÜN STADIN BABAMA KÜFRETTİĞİNİ DUYDUM”

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yıldırım, Bir kızın, tüm stadyumun
babasına küfrettiğini duyması... hem de defalarca kolay bir şey değil. Futbolun duygusu başka, evet ama saygısızlık yine de saygısızlıktır. Bugünkü beraberliğe sevindim, ama maçı kazanmak için elimizdeki kritik pozisyonları kaçırmış olmamıza üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2025-11-24-165057.png

YÜKSEL YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş maçı öncesi bir açıklama yapan Yüksel Yıldırım "Beşiktaş, bir Galatasaray, bir Fenerbahçe değil. Beşiktaş bize eş bir rakip. Kazanıp Beşiktaş'la olan farkı açmak istiyoruz" demişti. Yüksel Yıldırım’ın bu sözleri hem maç içerisinde hem de sonunda tepkilere neden olmuştu.

