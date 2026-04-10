Sergen Yalçın istedi: Serdal Adalı harekete geçiyor

Süper Lig’de gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı yönetim, özellikle kanat rotasyonunu güçlendirmeyi planlıyor. Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Matteo Politano için Serdal Adalı'nın harekeye geçtiği ifade edildi.

İTALYANLAR DOĞRULADI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Napoli’nin tecrübeli kanat oyuncusu Matteo Politano ile ilgileniyor. 32 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, oyuncudan daha önce olumsuz yanıt almıştı.

7 MİLYON EURO

Gazeteci Nicolo Schira’nın aktardığı bilgilere göre Politano, Beşiktaş’ın ilgisini geri çevirdi. Ayrıca Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ın yıllık 7 milyon euro değerindeki üç yıllık teklifini de reddetmişti. Bu kararların arkasında Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte’nin oyuncuyu takımda tutma isteği olduğu belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Bu sezon Napoli formasıyla 32 maça çıkan Politano, 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcunun sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

BEŞİKTAŞ'IN ALTERNATİF PLANLARI

Politano transferinin gerçekleşmemesi halinde Beşiktaş’ın farklı kanat oyuncularına yönelebileceği konuşuluyor. Yönetim, hem Avrupa hem de Güney Amerika pazarında temaslarını sürdürüyor. Özellikle genç ve potansiyelli isimlerin kadroya katılması gündemde.