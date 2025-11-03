Sergen Yalçın iddiası: Serdal Adalı görevden alır mı?

Sergen Yalçın iddiası: Serdal Adalı görevden alır mı?
Yayınlanma:
Beşiktaş'ta Fenerbahçe yenilgisi sonrası eleştirilen Sergen Yalçın'la ilgili yorumcu Sinan Engin çarpıcı ifadeler kullandı.

Beşiktaş, kendi sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe karşısında 2-0'lık galibiyeti koruyamadı. Siyah beyazlı takım sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Maçın en çok eleştirilen isimleri kırmızı kart gören Orkun Kökçü ile teknik direktör Sergen Yalçın oldu. Sergen Yalçın'la ilgili eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, dikkat çeken ifadeler kullandı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

Engin, AsistAnaliz'e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"SERDAL ADALI'NIN YAPTIRIMI OLMAZ"

"Yazık değil mi Beşiktaş’ın taraftarına ve başkanına? Taraftar şimdi ne yapsın? Başkana istifa mı desin? Başkan ne yapsın? Sergen ne yapsın?

Beşiktaş taraftarı bu yönetime ve teknik ekibe sahip çıkmalı. Sergen Yalçın kendi bırakmadığı sürece devam eder. Serdal Adalı'nın böyle bir yaptırımı olmaz. Bugün, Beşiktaş'ı ayağa kaldıracak isim, Sergen Yalçın.

Sergen Yalçın'a sert eleştiri: Yapma annem, yapma yarıştan koptun mu bay baySergen Yalçın'a sert eleştiri: Yapma annem, yapma yarıştan koptun mu bay bay

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco da yanlış işler yapıyor. Fenerbahçe'nin acilen bir santrfor alması lazım. En-Nesyri ile bu işler yürümez.

Fenerbahçe'nin bugün kazanması tesadüf. Beşiktaş bugün elindeki maçı verdi Beşiktaş taraftarının sabrı kalmadı, bıktı! Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamıyor ama yine de yarışıyor. Beşiktaş boksör gibi havlu attı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
Spor
Sergen Yalçın'a sert eleştiri: Yapma annem, yapma yarıştan koptun mu bay bay
Sergen Yalçın'a sert eleştiri: Yapma annem, yapma yarıştan koptun mu bay bay
Sadettin Saran sözünü tuttu: Derbinin primi belli oldu
Sadettin Saran sözünü tuttu: Derbinin primi belli oldu