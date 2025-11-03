Sergen Yalçın iddiası: Serdal Adalı görevden alır mı?

Beşiktaş, kendi sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe karşısında 2-0'lık galibiyeti koruyamadı. Siyah beyazlı takım sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Maçın en çok eleştirilen isimleri kırmızı kart gören Orkun Kökçü ile teknik direktör Sergen Yalçın oldu. Sergen Yalçın'la ilgili eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Engin, AsistAnaliz'e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"SERDAL ADALI'NIN YAPTIRIMI OLMAZ"

"Yazık değil mi Beşiktaş’ın taraftarına ve başkanına? Taraftar şimdi ne yapsın? Başkana istifa mı desin? Başkan ne yapsın? Sergen ne yapsın?

Beşiktaş taraftarı bu yönetime ve teknik ekibe sahip çıkmalı. Sergen Yalçın kendi bırakmadığı sürece devam eder. Serdal Adalı'nın böyle bir yaptırımı olmaz. Bugün, Beşiktaş'ı ayağa kaldıracak isim, Sergen Yalçın.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco da yanlış işler yapıyor. Fenerbahçe'nin acilen bir santrfor alması lazım. En-Nesyri ile bu işler yürümez.

Fenerbahçe'nin bugün kazanması tesadüf. Beşiktaş bugün elindeki maçı verdi Beşiktaş taraftarının sabrı kalmadı, bıktı! Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamıyor ama yine de yarışıyor. Beşiktaş boksör gibi havlu attı."