"Sergen Yalçın futbolu unuttu"

Beşiktaş’ın Süper Lig’de Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etmesinin ardından spor yazarı Turgay Demir, Fotomaç’taki köşesinde siyah-beyazlıların performansını yorumladı. Demir, özellikle Jota Silva’nın etkili oyununa dikkat çekerek teknik direktör Sergen Yalçın’ın kadro tercihlerini eleştirdi.

Demir, Portekizli oyuncu Jota Silva’nın ilk kez 11’de sahaya çıktığını hatırlatarak, “İki gol atan, bir şutu direkten dönen Jota Silva ön tarafa hareket getirdi, sol kanadı çalıştırdı, uyuyanları uyandırdı” ifadelerini kullandı. Rashica’ya verilen şansları eleştiren yazar, Silva’nın daha fazla süre alması gerektiğini belirtti.

"YA FUTBOLU UNUTTU..."

Demir, Sergen Yalçın’ın kadro tercihlerine yönelik sert sözler sarf ederek, “Sergen Yalçın ya futbolu unuttu ya da aklıyla değil duygularıyla yapıyor kadroları” dedi. Karagümrük’ün zayıf performansına rağmen Beşiktaş’ın oyununun tatmin edici olmadığını savundu.

Yazar, bazı oyuncuların yetersiz kaldığını dile getirerek, “Abraham’dan ne köy olur ne kasaba, Bilal’den kapanan takımlara karşı bir şeyler beklemek göle maya çalmaktır” yorumunu yaptı. Jurasek’in performansını ise değerlendirmeye gerek görmediğini belirtti.

ÇÖZÜM NEDİR?

Demir, Beşiktaş’ın mevcut kadro yapısıyla santrforsuz oynamayı denemesi gerektiğini savundu:

Jota - Rafa - Cerny - Cengiz ön tarafta, arkalarında Orkun ve N’didi... Beşiktaş’ın gerçeği bu. Bu gerçeğe kılıç çekerseniz kendinizi yaralarsınız.