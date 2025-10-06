Sergen Yalçın derbi sonrası isyan etti: Soyunma odası sözleri ortaya çıktı

Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın'ın soyunma odasında oyuncularına sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Derbide 10 kişi kalan rakibine karşı galibiyetin kaçması, tecrübeli hocayı fazlasıyla rahatsız etti.

Yalçın maç sonrası yaptığı konuşmasında, takımın oyun anlayışına yönelik ciddi eleştiriler sarf ederken öğrencilerine adeta isyan etti.

"ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?"

Edinilen bilgilere göre Yalçın, oyuncularına "Sürekli geriye yaslandık. Bizim oyunumuz bu olmamalı. 11 kişi Galatasaray’a karşı daha iyiydik. Şimdi galip gelmeyeceksek ne zaman galip geleceğiz" diyerek hem taktiksel hem de zihinsel anlamda daha cesur bir oyun arzusunu gösterdi.

"BU DA BİZE DERS OLSUN"

Galatasaray’ın ikinci yarıda oyuna ortak olmasını, takımın geriye yaslanma eğilimine bağlayan Yalçın, "Ardından da Galatasaray’ı maçın içine soktuk ve golü yedik. Bu maç bize örnek olsun. Bundan sonra sizden böyle bir reaksiyon istemiyorum. Kendi oyunumuzu oynamalıyız" diyerek net bir tavır ortaya koydu.

GERİYE YASLANMA PROBLEMİ

Sezon başından bu yana sık sık gündeme gelen "geriye yaslanma" problemi, Beşiktaş’ın puan kayıplarının temel nedenlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Siyah - Beyazlı camiada, Sergen Yalçın’ın bu soruna kalıcı bir çözüm bulacağı konusunda destek büyüyor.