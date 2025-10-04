Sergen Yalçın derbi öncesi duyurdu: Galatasaray'a özel plan

Sergen Yalçın derbi öncesi duyurdu: Galatasaray'a özel plan
Yayınlanma:
Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç önü konuştu.

Süper Lig’de Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

“ATMOSFERİ AŞAMALARI ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

Karşılaşma öncesi kameralar karşısına geçen Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Derbiler zordur. Yıllarca futbolcu ve antrenör olarak oynadık. Atmosferi, aşamaları çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'dan Galatasaray açıklaması

“RAKİBE GÖRE PLAN YAPTIK”

Galatasaray’a göre plan hazırladıklarını aktaran Sergen Yalçın, “Bugün oyun şeklimiz; rakibi planlayarak bir oyun belirlemeye çalıştık. Güçlü, iyi takımla oynuyoruz. Ona göre önlemler almaya çalıştık. Bu derbilerde ikili mücadeleler, ikinci toplar, temaslar, belli başlı parametreler önemli. Oyundan ondan sonra... O işlere çalıştık. Bireysel toplantılar yaptık. Rakibe göre plan yaptık” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

