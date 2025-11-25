Sergen Yalçın dayanamadı: Beraberlik sonrası kararını verdi

Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor’u konuk eden Beşiktaş, öne geçtiği maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, sürpriz bir karar aldı.

TAMMY ABRAHAM’A KESİK

Milliyet’te yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, performansından memnun kalmadığı Tammy Abraham’ı kulübeye çekecek.

EL BILAL TOURE’Yİ KULLANACAK

Sergen Yalçın’ın Tammy Abraham’ın yerine El Bilal Toure’ye en ileride şans verecek. Sol kanatta ise Jota Silva forma giyecek.

Galatasaray maçı öncesi sürpriz değişiklik: UEFA'nın kararından faydalandılar

19 MAÇTA 10 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 19 maça çıkan Tammy Abraham, 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

SIRADAKİ RAKİP FATİH KARAGÜMRÜK

Bir sonraki hafta siyah-beyazlılar deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. 30 Kasım Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.