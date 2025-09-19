Sergen Yalçın Beşiktaş'ın neden kaybettiğini açıkladı

Süper Lig'de Beşiktaş, konuk olduğu Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu ve ligde ikinci yenilgisini aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, maçtan sonra açıklamalar yaptı.

Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı

''BEKLEDİĞİMİZ GİBİ GEÇMEDİ''

beIN SPORTS'a konuşan Yalçın, “Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında. Çalıştığımız yerlerden goller yedik.” dedi.

''FUTBOL BÖYLE OYNANMIYOR''

Zaman isteyen Sergen Yalçın, "Futbol böyle oynanmıyor! Futbol çok artık atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama... Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet, böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum aslında." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam son olarak, "Biz günümüz futbolun seviyesinin çok altındayız maalesef. İşimiz kolay değil. Biraz beklemek lazım. Zaman lazım. Aslında çok konuşulacak şey var ama zamanı değil. Yeni geldik. Tam takım olduktan sonra iyi bir toparlanma süreci geçirip daha iyi bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmayı planlıyoruz." yorumunu yaptı.