Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu: İmzayı attı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu.
Serdar Dursun, Almanya'nın Darmstadt takımında Bundesliga II'de gol kralı olmuş, hemen ardından 2021 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Fenerbahçe'den Karagümrük'e giden Serdar Dursun, daha sonra tekrar Fenerbahçe'de kısa süre oynadıktan sonra Alanyaspor'a transfer olmuştu.
Serdar Dursun, geçen sezon ise İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran'ın Persepolis takımında forma giymişti.
KOCAELİSPOR'A 1 YILLIK İMZA ATTI
Serdar Dursun, transfer döneminin kapanmasına bir gün kala yeni takımına 1 yıllık imzayı attı.
Kocaelispor, 33 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini resmen açıkladı.
Yeşil siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kutsal renklere hoş geldin Serdar! Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır."