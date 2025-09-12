Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu: İmzayı attı

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serdar Dursun, yeni takımına imzayı attı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu.

Serdar Dursun, Almanya'nın Darmstadt takımında Bundesliga II'de gol kralı olmuş, hemen ardından 2021 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'den Karagümrük'e giden Serdar Dursun, daha sonra tekrar Fenerbahçe'de kısa süre oynadıktan sonra Alanyaspor'a transfer olmuştu.

Serdar Dursun, geçen sezon ise İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran'ın Persepolis takımında forma giymişti.

KOCAELİSPOR'A 1 YILLIK İMZA ATTI

Serdar Dursun, transfer döneminin kapanmasına bir gün kala yeni takımına 1 yıllık imzayı attı.

Kocaelispor, 33 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini resmen açıkladı.

Yeşil siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kutsal renklere hoş geldin Serdar! Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

whatsapp-image-2025-09-12-at-07-19-19.jpeg

Serdar Dursun veda ettiSerdar Dursun veda etti

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

