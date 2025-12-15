Kocaelispor’un tecrübeli futbolcusu Serdar Dursun, Karagümrük karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda tartışmalı gol pozisyonuna dikkat çekti. Dursun, rakip takımın attığı golde net bir faul olduğunu belirterek, VAR’ın bu pozisyonu nasıl atladığını anlamadıklarını söyledi.

"ÇOK FARKLI OLACAKTI"

Maçta yaşadığı kısa süreli sakatlığa rağmen oyuna devam ettiğini söyleyen Dursun, “Zor olacağını biliyorduk. Bu statta oynamak kolay değil, atmosfere alışmak zaman alıyor. İlk yarıya iyi başladık, Agyei’nin direkten dönen şutu bana geldi, tam golü atacakken rakip dokundu. 1-0 öne geçsek çok farklı bir maç olacaktı” dedi.

Kocaelispor Antalyaspor maçı bilet fiyatları plakalara göre belirlendi

TARTIŞMALI GOL

Karagümrük’ün golüne sert tepki gösteren Dursun, “Golde yüzde 100 faul vardı. VAR’ın bu pozisyonu nasıl görmediğini merak ediyorum. Bu kadar net bir faul nasıl verilmiyor?” pozisyonun nasıl atlandığına inanamadığını belirtti.

"İKİYİ BULABİLİRDİK"

Karagümrük’ün öne geçmesinin ardından savunmaya çekildiğini belirten Dursun, “Rakip defansa yaslandı, üç puanı korumak istedi. Biz ise daha iyi oynamaya başladık. Son dakikalarda golü bulduk, ikiyi de atabilirdik ama bize zaman yetmedi” şeklinde konuştu.