Serdal Adalı kararını verdi
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, son 3.5 yılda yaşanan seçim süreçlerinin kulübü yıprattığını belirterek görevine devam edeceğini vurguladı ve geleceğe işaret etti.

Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı, kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı tabloya rağmen seçim ihtimalini gündemine almıyor.
Muhalefetin olağanüstü genel kurul için hazırlık yaptığı dönemde Adalı, sık sık tekrarlanan seçimlerin ve yönetim değişikliklerinin kulübün istikrarsızlığında en büyük paya sahip olduğunu savunuyor.

SEÇİMLER YIPRATTI

Adalı, son 3.5 yılda yaşanan süreçte özellikle futbol şubesinde sürekliliğin sağlanamamasının Beşiktaş’ın bugünkü durumuna zemin hazırladığını dile getiriyor. Yönetim değişikliklerinin kulübün yapılanmasını sekteye uğrattığını belirten Adalı, bu döngünün sona ermesi gerektiğini ifade ediyor.

Serdal Adalı 'seçim değil istikrar' düşüncesini savunuyor

Başkan Adalı’nın önceliği, mevcut yönetimle birlikte kulübün iç sorunlarını çözmek. Futbol yapılanmasında kalıcı bir düzen tesis etmeyi hedefleyen Adalı, istikrarın Beşiktaş için en önemli ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

MUHALEFET ÇALIŞIYOR

Beşiktaş’ta muhalefet olağanüstü kongre için çalışırken, Başkan Serdal Adalı’nın seçim yerine istikrarı önceleyen yaklaşımı camiada dikkat çekiyor.

