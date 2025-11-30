Spor yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın genel durumuna dair açıklamalarda bulundu.

''SERGEN YALÇIN VE ADALI'NIN İŞİ ÇOK ZOR''

Sinan Engin, ''Sergen’in işi çok zor. Serdal Adalı’nın işi çok zor. Ben Serdal Adalı yönetiminin çok uzun ömrünün olduğunu düşünmüyorum. Dostum Serdal Adalı’ya buradan sesleniyorum. İşin çok zor. Beşiktaş taraftarı artık çünkü başarısızlığa tahammül edemiyor. Dolayısıyla hiç fark etmiyor. Sezon başı çok sevdiği başkanı başarısızsa Beşiktaş taraftarı hiçbir türlü affetmiyor. Hemen ‘yönetim istifa’ da bugün başladı'' ifadelerini kullandı.

''SERDAL ADALI İÇİN ÜZÜLÜYORUM''

Konuşmasını sürdüren Engin, ''Serdal Adalı için üzülüyorum. İyi Beşiktaşlı. Her türlü gecesini gündüzüne katıyor ama sezon başındaki transferlerin doğru olduğunu düşünmüyorum. Transferler yeterli değil Beşiktaş için. Ocak ayına kadar Beşiktaş’a dayanırlar mı, Beşiktaş taraftarı bu yönetime Ocak ayına kadar dayanır mı dersem zor olduğunu düşünüyorum. Sergen’in de işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani içerde Sergen 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldığı takdirde bu taraftarlar Sergen Yalçın’a yüklenecektir. Onun için ben Beşiktaş’ın bu yönetim ve bu teknik kadronun tünelin sonunu göreceğini pek görmüyorum. Tünelde ışık görmüyorum'' yorumunu yaptı.