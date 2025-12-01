Galatasaray’ı konuk edecek Fenerbahçe’de yönetim, özel bir organizasyonda eski futbolcuları bir araya getirdi.

TFF'den Fenerbahçe'yi çıldırtan derbi kararı: Saatler kala açıklandı

YILDIZ İSİMLER FENERBAHÇE İÇİN TOPLANDI

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğe Serdar Kulbilge, Bülent Uygun, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Diego Lugano, Stephen Appiah, Uğur Boral, Mert Nobre, Elvir Boliç, Rüştü Reçber, Semih Şentürk, Kemal Aslan, Gökhan Gönül, Serkan Balcı ve Ali Bilgin katıldı.

"ALLAH'INIZI SEVİYORSANIZ GOLCÜ ALALIM"

Taraftarların akın ettiği etkinlikte bir konuşma yapan Semih Şentürk’ün sözleri ortalığı karıştırdı. Fenerbahçe’nin forvet sıkıntısı çektiğini vurgulayan Semih Şentürk esprili bir dille "Burada yöneticilerimiz var belki mesaj da verebilirim. Allah'ınızı seviyorsanız bir tane golcü alalım devre arası. Benim gibi, Nobre gibi… ‘Box’ın içinde topu kaleye sokacak bir golcü bulalım inşallah” dedi.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Semih Şentürk’ün sözleri sosyal medyada gündem olurken camiada kriz çıkardı. Semih Şentürk’ün derbi öncesi bu sözleri sarf etmesi taraftarları kızdırdı.