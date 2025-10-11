Selçuk İnan "Politik cevap vereceğim" diyerek açıkladı

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ile futbolcular Gökhan Değirmenci ve Massadio Haidara, 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda sorulara cevap verdi.

Burada düzenlenen söyleşide İnan "Antrenörlük mü, futbolculuk mu?" şeklindeki soruya "Biraz politik cevap vereceğim ama şu an için antrenörlük demek istiyorum. Hayat da böyle heyecansız hiçbir şey olmuyor. Heyecan duymanız ve sevmeniz gerekiyor" yanıtını verdi.

İnan şöyle devam etti:

"Böyle bir camiada, şehirde, takımını bu kadar seven insanlara da bir şekilde hizmet etmek istiyor insan. Saha kenarındaki duygularım, içimden gelen duygular. O anı yaşıyorum."

"BU ŞEHRİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

Takım kaptanı Gökhan Değirmenci ise, "Sezon sonunda Kocaelispor'u nerede görüyorsunuz?" şeklindeki bir soru üzerine, "Yeni bir takım kuruldu. Sezon başında bunun bazı zorlukları yaşadık. Takımın iyi bir konuma gideceğini görebiliyoruz. Kocaelispor'un 16 yıl sonra Süper Lig'deki ilk senesi. Kolay olmayacak ama biz bu şehri en iyi şekilde temsil edeceğiz" yorumunu yaptı.

Selçuk İnan: VAR kararına mutlu oldum

Massadio Haidara da Kocaeli'nin güzel bir şehir olduğunu, taraftarın futbola olan tutkusunun kendisini şaşırttığını belirterek, taraftarı mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.