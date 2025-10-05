Selçuk İnan: VAR kararına mutlu oldum

Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, Eyüpspor ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Her şartta kendilerine destek veren taraftarlara galibiyet armağan etmeyi başardıkları için mutlu olduğunu söyleyen İnan, Eyüpspor karşısında ön alan presi yapmayı planladıklarını anlatarak, "Kısmen bunu gerçekleştirdik. Sakat oyuncularımız vardı. Onları bugün sahaya sürdüm. Fiziksel olarak neredeyse üçü de hazır değildi ama kullanmaya çalıştık" diye konuştu.

"EN AZINDAN İSTEDİK"

Oyuncularının fiziksel olarak tamamıyla hazır olmamasının da oyunu sürekli önde oynamalarına engel olduğunu vurgulayan İnan, şöyle devam etti:

"Her zaman o baskıyı yapamıyorsunuz. Dolayısıyla da ikinci yarıda önemli oyunculara karşı biraz sıkıntı yaşadık. En nihayetinde oyunun geneline baktığınızda pozisyonlara girdik. En azından istedik ve herkesin beklediği o galibiyet geldiği için de çok mutluyum.

VAR'la ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Geçen hafta zaten size söyledim hakemlerle ilgili düşüncelerimi. Dolayısıyla da kararlar verildi, bitti. Üzüldüğümüz oluyor. Mutlu olduğumuz oluyor. Bugün mutlu oldum. VAR'dan bir penaltı çıktı ve kazandık. Doğru karar olduğunu düşünüyorum. En azından herkes öyle söyledi."