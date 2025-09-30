Selçuk İnan'dan Beşiktaş maçı itirafı

Yayınlanma:
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş'a yenildikleri maçla ilgili olarak "Bu tür maçlarda topu ayağınızda tutmazsanız işiniz zor oluyor. Buralarda böyle hatalar cezasız kalmıyor" dedi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

İnan, maça gergin başlamanın cezasını çektiklerini belirterek, bireysel hatalar sonucu mağlup olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, şunları söyledi:

"Benim ve oyuncularım adına zor bir maçtı. Kazanamamanın verdiği stresle maça hazırlandık. Oyuncularımı rahatlatmaya çalışsam da bu iş çok kolay değil. Fazlasıyla maçı kazanmak istiyorlardı. Beşiktaş deplasmanı zor bir deplasman. Çok önemli oyuncuları var. Maça bu kadar gergin başlamanın cezasını hemen çektik. Oyuncularım çok üzgün. İki bireysel hatayla ilk 10 dakikada 2-0 mağlup duruma düştük. Böyle bir deplasmanda böyle hatalar yaparsanız maç zor geçer. Oyuncularım inanılmaz bir reaksiyon gösterdiler. İkinci yarıda tamamıyla maçın hakimi oldular. 2-2'yi bulmak için çok çabaladık, şanslar yakaladık. Beşiktaş'a karşı ancak bu kadar pozisyona girebilirsiniz. Pozisyonları net pozisyona çevirmekte eksiklerimiz vardı. Son golü de kendi kalemize attık. Böyle bir deplasmanda tüm golleri siz attınız ve 3-1 yenildiniz. Bir hocanın kariyerinde çok yaşayamayacağı bir maçtı."

"BEN DE BÖYLE HATALAR YAPTIM"

Oyuncularının maça çok motive olmasının dezavantaj olduğunu ifade eden İnan, şöyle devam etti:

"Bazen çok fazla motive olduğunuzda maça böyle gergin başlayabilirsiniz. Oyuncularım fazlasıyla istekliydiler. Bütün antrenmanlarda bize maçı kazandırmayı hissettirdiler ama olmadı. Futbolculuk hayatımda ben de böyle hatalar yaptım.

Beşiktaş'ı galibiyete rağmen uyardı: Derbi öncesi tehlikeyi açıkladıBeşiktaş'ı galibiyete rağmen uyardı: Derbi öncesi tehlikeyi açıkladı

Topa sahip olmak ana planımızdı. Beşiktaş baskı yapıyor ama belli bir bölümden sonra baskıyı kıracağımızı biliyordum. Topa sahip olmak için fazlasıyla çalışıyorum. Bu tür maçlarda topu ayağınızda tutmazsanız işiniz zor oluyor. Buralarda böyle hatalar cezasız kalmıyor."

