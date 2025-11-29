Selçuk İnan: Birkaç günümüz var!

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, ligde Gençlerbirliği’ni 1-0 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, Gençlerbirliği’nin özellikle geçişlerde sert, mücadele gücü yüksek ve çok koşan bir takım olduğunu belirterek, "Bunların hepsini biliyorduk, buna göre hazırlandık. Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Çok çok zor bir maçı kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

İnan, "Kocaelispor zoru mu kolaya çevirdi yoksa Gençlerbirliği mi beklentinizin altında kaldı?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Futbolda hiç böyle bakılmaz. Hiçbir hoca ikinci taraftan bakmaz. Hiçbir zaman öyle bir şey olmaz. Ne kadar mücadele ederseniz, ne kadar iyiyseniz karşınızdaki o kadar kötüdür ya da performansı düşüktür. Değerlendirmeler yapılır ama biz hoca olarak hep birinci taraftan bakarız. Oyuncularımız çok çok iyi mücadele etti. Hiç alan bırakmadılar. O zaman bu yorumu yaptığınız zaman kendi oyuncularınızın, kendi takımımızın çalışmasını, emeğini pasifize etmiş olursunuz. O yüzden oyuncularımız Gençlerbirliği'ne bugün o oyunu, o gücü ya da neyse güçlü yanları onlara izin vermedi. O yüzden onlarla gurur duyuyorum.

Selçuk İnan Volkan Demirel'i devirdi

Bazı zamanlar gelecek istediğiniz kadar çalışın, emek verin karşılığını alamayacaksınız, futbol böyle. Şu an için çok mutluyum çünkü düşündüklerimiz, çalıştıklarımız sahaya geliyor. Bir hoca için en mutlu an, oyuncuların çalıştığınız her şeyi sahaya yansıttığı an. O yüzden oyuncularımızı tekrar tebrik ediyorum. Bütün oyuncuları hazır tutmaya çalışıyorum."

"KUPADA DA OLMAK İSTİYORUZ"

Kupada Karacabey Belediyespor maçının önemli olduğunu vurgulayan İnan, şunları söyledi:

"Kupada da olmak istiyoruz. Kadro derinliğinin yeterliliği tabii sizin kendi görüşünüz. Ben bununla ilgili çok fazla yorum yapmıyorum ama bütün oyuncularımızı bir şekilde oynatmamız ve görmemiz lazım. Aynı zamanda kupada da bir üst tura kalmamız gerekiyor. Maça birkaç günümüz var. Hazırlanma şansımız var. İnşallah önce Karacabey'i geçeriz. Ondan sonra Kasımpaşa maçına zaten çalışmaya başlarız."