Savcılıktan karaborsa bilet soruşturması: Mahkeme kararı açıklandı

Futbolda bahis operasyonunun yankıları devam ederken bir soruşturma da karaborsa bilet satımı için başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu, karaborsa bilet satımına aracılık edildiği iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Yapılan araştırma sonucunda yetkisi olmaksızın bilet satış ve devrine aracılık ettiği tespit edilen www.kombinedevret.com, www.varbilet.com, www.biletwise.com. www.ticketfoni.com, www.ticketbix.com isimli internet siteleri hakkında İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğ'nce erişim engeli getirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde: