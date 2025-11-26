Savcılıktan karaborsa bilet soruşturması: Mahkeme kararı açıklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, karaborsa bilet satımına aracılık ettiği tespit edilen 5 internet sitesi için erişim engeli kararı verildiğini açıkladı.

Futbolda bahis operasyonunun yankıları devam ederken bir soruşturma da karaborsa bilet satımı için başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu, karaborsa bilet satımına aracılık edildiği iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Yapılan araştırma sonucunda yetkisi olmaksızın bilet satış ve devrine aracılık ettiği tespit edilen www.kombinedevret.com, www.varbilet.com, www.biletwise.com. www.ticketfoni.com, www.ticketbix.com isimli internet siteleri hakkında İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğ'nce erişim engeli getirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından futbol müsabakalarına ilişkin biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı, devredildiği iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatılmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında taraftarların ve spor kulüplerinin mağduriyetinin önüne geçmek ve suç işlenmesini önlemek amacıyla, yetkisi olmaksızın bilet satış ve devrine aracılık ettiği tespit edilen www.kombinedevret.com, www.varbilet.com, www.biletwise.com. www.ticketfoni.com, www.ticketbix.com isimli internet siteleri hakkında İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişim engellenmesine karar verilmiştir.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

