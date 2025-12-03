Şaşırtan derbi teklifi: İkinci maçı da Kadıköy'de oynayalım

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve 1-1 sona eren derbiyle ilgili yorumlar sürerken, Galatasaray'ın efsane golcülerinden Ümit Karan, şaşırtan bir teklifte bulundu.

Ümit Karan, Ekol Sport Youtube kanalında katıldığı programda "Beraberliğe sevinen bir takım gördük. Zaten tek pozisyonları var. Allahtan Yasin Kol var ki Fenerbahçe atak yapamazken atak yaptırdı. Galatasaray, 12 kişiyle 1 puan almayı başardı. Belki de 12 kişi falan bile değildi, 8,5 kişi falandı. Fenerbahçe oynamadı ki Yasin Kol, Fenerbahçe'yi oynattı. Yasin Kol'dan hakem olmayacağını biz söyledik" iddialarında bulundu.

Galatasaray'dan Yasin Kol için bir hamle daha

Ümit Karan, sözlerine şöyle devam etti:

"Federasyona bir ricada bulunmak istiyorum. İkinci maçı da Kadıköy'de oynayalım. En kötü yine 1 puan alırız. Takımı tebrik ediyorum. Galatasaray ile bu hafta çok uğraşıldı. Belki de ilk yarıda fişi çekebilirlerdi."

SANE VE OSIMHEN YORUMU

Leroy Sane'yi tebrik ettiğini belirten Ümit Karan, "Belki de sahanın en iyilerinden biriydi. Galatasaray'da kulübeden yine destek alınmadı. Son dakika golü geldiği için üzülüyorum" yorumunu yaptı.

Karan, "Osimhen tek bacakla mücadele etti. Kendisine takdir ediyorum. İyi bir Osimhen olsaydı çok daha farklı olurdu" dedi.