Sarıyer yenmesine rağmen kurtulamadı
Yayınlanma:
Sarıyer, 1. Lig'de Bandırmaspor'u 1-0'lık skorla yendi ancak ateş hattından çıkmasına yetmedi.

1. Lig'in 15. haftasında SMS Grup Sarıyer, konuk ettiği Bandırmaspor'u 1-0 yendi.

SARIYER - BANDIRMASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kürşathan Akın, Oğuzhan Kocaçoban

SMS Grup Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 72 Oğuzhan Yılmaz), Fatih Kurucuk, Djilobodji, Ömer Bayram, Traore, Camara, Emre Yeşilyurt (Dk. 72 Regattin), Anziani (Dk. 90+3 Eşref Korkmazoğlu), Urie (Dk. 87 Fethi Özer), Baran Engül (Dk. 90+3 Ozan Sol)

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Rahmetullah Berişbek, Bacuna, Atınç Nukan, Hikmet Çiftçi, Mücahit Albayrak (Dk. 90+2 Cem Türkmen), N'Dongala (Dk. 71 Samake), Mulumba (Dk. 87 Enes Çinemre), Emirhan Acar (Dk. 90+2 Topalli), Tanque, Muhammed Gümüşkaya

Goller: Dk. 83 Regattin (Penaltıdan) (SMS Grup Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 34 Tanque, Dk. 42 Mulumba ve N'Dongala (Bandırmaspor), Dk. 42 Fatih Kurucuk, Dk. 90 Traore (SMS Grup Sarıyer)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

