Şansal Büyüka'dan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi uyarısı

Türk sporunun efsane ismi Şansal Büyüka, Eintracht Frankfurt maçı öncesi Galatasaray'a uyarılarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi’nde 18 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan Galatasaray’a, duayen spor yorumcusu Şansal Büyüka’dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
Türk sporunun 1 numarası Büyüka, hem sarı-kırmızılıların mali gücünü hem de sahadaki performansını masaya yatırdı.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Frankfurt maçı öncesi müjdeGalatasaray'da Şampiyonlar Ligi kararı verildi!
Frankfurt maçı öncesi müjde

Galatasaray’ın son dönemdeki transfer harcamaları kamuoyunda sıkça tartışılırken, Büyüka kulübün gelir kaynaklarını detaylandırdı:

GALATASARAY PARAYI NEREDEN BULUYOR?

Diyorlar ki Galatasaray bu parayı nereden buluyor?
Florya’dan 250 milyon dolar bekleniyor, 50 milyon dolar zaten alındı. Riva’dan 420 milyon dolar gelecek.
Mecidiyeköy’den de gelir beklentisi var.
Loca, stat, kombine ve Şampiyonlar Ligi gelirleriyle birlikte ciddi bir ekonomik güç oluştu.
Bilet ve kombine bulmak neredeyse imkansız çünkü kapış kapış satılıyor.

Büyüka, Galatasaray’ın üç futbolcuya toplamda 140 milyon Euro bonservis bedeli ödemesini “çok iyi ekonomi” olarak nitelendirdi.

SÜPER LİG'DE RÖLANTİ

Sahadaki performansa da değinen Büyüka, Galatasaray’ın Süper Lig’de rakiplerine karşı rahat galibiyetler aldığını vurguladı.
Ancak hücum hattında Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen’in yokluğunun etkili olduğunu belirtti:

Bu iki isimden biri sahada olmazsa hücumda yumuşama oluyor, oyun sekteye uğruyor.
Ama biri mutlaka sahada olacak.

FRANKFURT MAÇI ÖNCESİ UYARI

Eintracht Frankfurt karşılaşması öncesinde Galatasaray’ın motivasyonunun üst düzey olacağını söyleyen Büyüka, özellikle Leroy Sane’nin performansına dikkat çekti:

sane.jpg
Büyüka Sane'den umutlu

Sane, Almanya Milli Takımı’na alınmadığı için bu maçta ekstra güç harcayacaktır.
İlkay Gündoğan transferi ise geçiş oyununda Hakan’dan daha fazla katkı sağlar.

Mauro Icardi’nin fiziksel durumu hakkında da konuşan Büyüka, “Kilolu ama kalitesi yetiyor, eleştirmeye gerek yok” diyerek Arjantinli yıldızın tecrübesine güvendiğini ifade etti.

Büyüka, Galatasaray’ın Avrupa hedeflerine dair net bir çizgi çekti:

Galatasaray Frankfurt’a karşı çok farklı bir motivasyonla sahaya çıkacaktır.
Ama eğer son 24’e kalamazsa bu sezonu Avrupa’da başarısız sayarım.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

