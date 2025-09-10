Samsunspor'u yıkan kayıp haberi geldi

UEFA Konferans Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek olan Samsunspor, Avrupa yolculuğu öncesi önemli bir oyuncusunu kaybetti.

Kırmızı-beyazlıların tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Kılınç, Trabzonspor ile oynanan lig maçında yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu elinden operasyon geçirdi.

SAĞ ELİNDE KIRIK VAR

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Emre Kılınç’ın sağ el 2. metakarp kemiğinde kırık oluştuğu belirtildi. Başarılı bir cerrahi müdahale sonrası oyuncunun tedavi süreci kulüp sağlık ekibinin gözetiminde devam ediyor. Operasyon, ortopedi alanında uzman Prof. Dr. Mehmet Demirtaş tarafından gerçekleştirildi.

Emra Kılınç'tan gelen haber şok etkisi yarattı

Samsunspor Kulübü açıklaması:

Futbolcumuz Emre Kılınç, karşılaşmada yaşadığı travma sonucunda sağ el 2. metakarp kemiğinde kırık meydana gelmiştir.

Tedavi süreci sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmektedir.

Samsunspor, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini iletti ve en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti. Taraftarlar da Emre Kılınç’a destek mesajları yağdırdı.

KRİTİK KAYIP

Emre Kılınç’ın sakatlığı, Samsunspor’un Avrupa planlarını bozdu. Teknik heyet, orta sahadaki bu eksikliği nasıl telafi edeceği konusunda alternatif arayışına girdi. Kılınç’ın sahalara dönüş süresi henüz netlik kazanmasa da, UEFA Konferans Ligi grup aşamasının ilk maçına yetişmesi zor görünüyor.