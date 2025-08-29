Samsunspor'u yıkan golü açıkladı

Samsunspor'u yıkan golü açıkladı
Yayınlanma:
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Hak etmediğimiz bir eleme oldu açıkçası. İlk maçta yediğimiz ikinci gol bize çok pahalıya mal oldu. Oyun olarak her iki karşılaşmada da iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Panathinaikos ile 0-0 berabere kalmalarının ardından, maç sonu basına açıklamalarda bulundu.
Gösterilen performanstan dolayı mutlu olduklarını ve UEFA Konferans Ligi’nde sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Fuat Çapa, “Panathinaikos, bugüne kadar Avrupa’da genellikle beraberliklerle tur atlayan, savunma yönü güçlü ve deneyimli bir takım. Buna rağmen biz rakibimizden daha iyi oynadık, daha coşkulu ve istekliydik. Taraftarımız da inanılmaz bir şekilde bizi motive etti. Sonuç bizim adımıza üzücü olsa da sahadaki oyundan memnun olduğumu söyleyebilirim. Artık Konferans Ligi’nde mücadele edeceğiz” diye konuştu.

‘OYUN OLARAK HER İKİ KARŞILAŞMADA DA İYİ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDUK’

Karşılaşma hakkında değerlendirmede bulunan Fuat Çapa, “Hak etmediğimiz bir eleme oldu açıkçası. İlk maçta yediğimiz ikinci gol bize çok pahalıya mal oldu. Oyun olarak her iki karşılaşmada da iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Deplasmanda sergilediğimiz futbol iyiydi, bugün içeride oynadığımız oyun da gayet olumluydu.
Özellikle ilk yarıda çok net pozisyonlara girdik. Bunları değerlendirebilseydik, bambaşka bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Konferans Ligi’nde inşallah güzel bir fikstür çeker ve gruplardan çıkmayı başarırız.
Hem ülke puanı açısından hem de Samsun ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek adına elimizden geleni yapacağız. Bugün stadyumda olan, şehirde destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Maç öncesi farklı söylemler vardı ama taraftarımız son derece centilmence davranarak takıma mükemmel bir destek verdi. Artık hem taraftar hem takım hem de şehir olarak Avrupa’ya hazır olduğumuzu göstermiş olduk” ifadelerini kullandı.

‘YENİ OYUNCULARIMIZ HER GÜN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERİYOR’

Takımdaki futbolcuların performansını değerlendiren Çapa, “Bu liglerde fikstür yoğun olur, herkes bunun bilincinde. Bu nedenle kadro derinliğini artırmamız gerekiyor. Gelen oyuncuların her geçen gün daha iyi performans sergilediğini görüyoruz. Bugün Logi, Antoine Makoumbou ve Musaba’nın performansları oldukça olumluydu. Diğer arkadaşlarımızın da şans bulduklarında katkı vereceklerine inanıyorum.
Afonso Sousa da önümüzdeki süreçte artık oynayabilecek statüye kavuşacak. Ligde sırada Trabzonspor maçı var. Trabzonspor 3’te 3 yaptı ve bu maçın şehir için önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Buradaki oyuncularımız yeni gelen arkadaşlara bunu mutlaka anlatacaktır, biz de anlatacağız. Karadeniz derbisi olacak ve bizim için özel bir karşılaşma. Ardından milli arada çalışmalarımızı sürdürerek Eylül ayını en iyi şekilde geçirmek istiyoruz” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Spor
Sadettin Saran adres gösterdi: Beklenmedik Fatih Terim açıklaması
Sadettin Saran adres gösterdi: Beklenmedik Fatih Terim açıklaması
Ahmet Çakar Mourinho'nun yakalandığı hastalığı açıkladı
Ahmet Çakar Mourinho'nun yakalandığı hastalığı açıkladı
Fenerbahçe Mourinho'yu gönderdi
Fenerbahçe Mourinho'yu gönderdi