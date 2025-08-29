Samsunspor'u yıkan golü açıkladı

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Panathinaikos ile 0-0 berabere kalmalarının ardından, maç sonu basına açıklamalarda bulundu.

Gösterilen performanstan dolayı mutlu olduklarını ve UEFA Konferans Ligi’nde sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Fuat Çapa, “Panathinaikos, bugüne kadar Avrupa’da genellikle beraberliklerle tur atlayan, savunma yönü güçlü ve deneyimli bir takım. Buna rağmen biz rakibimizden daha iyi oynadık, daha coşkulu ve istekliydik. Taraftarımız da inanılmaz bir şekilde bizi motive etti. Sonuç bizim adımıza üzücü olsa da sahadaki oyundan memnun olduğumu söyleyebilirim. Artık Konferans Ligi’nde mücadele edeceğiz” diye konuştu.

‘OYUN OLARAK HER İKİ KARŞILAŞMADA DA İYİ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDUK’

Karşılaşma hakkında değerlendirmede bulunan Fuat Çapa, “Hak etmediğimiz bir eleme oldu açıkçası. İlk maçta yediğimiz ikinci gol bize çok pahalıya mal oldu. Oyun olarak her iki karşılaşmada da iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Deplasmanda sergilediğimiz futbol iyiydi, bugün içeride oynadığımız oyun da gayet olumluydu.

Özellikle ilk yarıda çok net pozisyonlara girdik. Bunları değerlendirebilseydik, bambaşka bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Konferans Ligi’nde inşallah güzel bir fikstür çeker ve gruplardan çıkmayı başarırız.

Hem ülke puanı açısından hem de Samsun ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek adına elimizden geleni yapacağız. Bugün stadyumda olan, şehirde destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Maç öncesi farklı söylemler vardı ama taraftarımız son derece centilmence davranarak takıma mükemmel bir destek verdi. Artık hem taraftar hem takım hem de şehir olarak Avrupa’ya hazır olduğumuzu göstermiş olduk” ifadelerini kullandı.

‘YENİ OYUNCULARIMIZ HER GÜN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERİYOR’

Takımdaki futbolcuların performansını değerlendiren Çapa, “Bu liglerde fikstür yoğun olur, herkes bunun bilincinde. Bu nedenle kadro derinliğini artırmamız gerekiyor. Gelen oyuncuların her geçen gün daha iyi performans sergilediğini görüyoruz. Bugün Logi, Antoine Makoumbou ve Musaba’nın performansları oldukça olumluydu. Diğer arkadaşlarımızın da şans bulduklarında katkı vereceklerine inanıyorum.

Afonso Sousa da önümüzdeki süreçte artık oynayabilecek statüye kavuşacak. Ligde sırada Trabzonspor maçı var. Trabzonspor 3’te 3 yaptı ve bu maçın şehir için önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Buradaki oyuncularımız yeni gelen arkadaşlara bunu mutlaka anlatacaktır, biz de anlatacağız. Karadeniz derbisi olacak ve bizim için özel bir karşılaşma. Ardından milli arada çalışmalarımızı sürdürerek Eylül ayını en iyi şekilde geçirmek istiyoruz” dedi.