UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Samsunspor’u 2-1 mağlup eden Panathinaikos’un teknik direktörü Rui Vitoria, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada rövanş için temkinli ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vitoria, Samsunspor’un birebir savunmada oldukça başarılı olduğunu belirtti.

Rui Vitoria'dan dikkat çeken rövanş açıklaması

Samsun'daki maç öncesi futbolcularını uyaran deneyimli çalıştırıcı, "1-0 gerideyken iki topumuz direkten döndü. Hücumda ekstra oyuncularla ceza sahasına daha çok yaklaştık. Calabria’nın oyuna girmesiyle sağ kanadı daha etkili kullandık" diyerek taktiksel değişikliklerin galibiyetteki rolüne dikkat çekti.

RÖVANŞ DAHA ZOR

Vitoria, İstanbul’daki rövanşın çok daha zorlu geçeceğini belirterek, “Türkiye’de zor bir maç bizi bekliyor, bu kesin. Takım buna uyum sağlamak zorunda. Bir haftamız var, bugünkü maçı analiz edip rövanşa hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

Goller: 51' Tomasson (Samsunspor), 65' Kyriakopoulos (Panathinaikos), 74' Palmer-Brown (Panathinaikos).

Panathinaikos, ikinci yarıda bulduğu gollerle avantajı eline aldı.

Ancak Samsunspor’un mücadeleci yapısı ve bireysel savunma başarısı rövanş için taraftarlarına umut veriyor.