Samsunspor berabere kaldı: Avrupa'da liderliğini sürdürdü
Yayınlanma:
UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik ile karşılaşan Samsunspor, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Breidablik deplasmanına çıktı.

SAMSUNSPOR 1 PUAN ALDI

Temsilcimiz, rakibi ile 2-2 berabere kaldı ve puanlar paylaşıldı.

Samsunspor'un gollerini 20. ve 55. dakikalarda Mouandilmadji attı.

Ev sahibinin golleri ise 6. dakikada Ingvarsson ve 72. dakikada Kristinsson'dan geldi.

NAMAĞLUP LİDER

Bu sonuçla Samsunspor, namağlup ünvanını korudu ve 10 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

Breidablik ise 2 puanla 32. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Thorsteinsson'un pasında arka direkte Ingvarsson plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

9. dakikada Mouandilmadji'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson son anda kornere çeldi.

20. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ara pasında 2 defans oyuncusundan sıyrılarak ceza saha içine giren Mouandilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1

Kaynak:Haber Merkezi / AA

