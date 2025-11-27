Tedesco'dan Galatasaray açıklaması

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktör Domenico Tedesco, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kadıköy'de kazanan yok: Fenerbahçe Ferencvaros ile yenişemedi

Tedesco'nun sözleri şu şekilde:

"Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Zor şartlarda olsa da ilk 11'de başlayan oyuncularım, sonradan giren ve kendilerini gösteren oyuncularım. 1-0'dan sonra böyle bir takıma karşı 1-1'i bulmak kolay değil ama tabii maçı kazanmak isterdim."

"Tedesco değil sadece, yedek kulübesinde Zeki, Umberto, Max da bana çok yardımcı oluyorlar. Saha kenarında ben duygusal olabiliyorum, değişiklikleri onlar düşünüyor. Bu nedenle onlara minnettarım."

"Çok önemli bir maç. Hem bizler hem ailelerimiz hem taraftarlar için. Derbiye yüzde yüzümüz ile hazırlanacağız. Bazı oyuncularımız geri dönecekler. Rakibe göre hazırlanmak için daha az vaktimiz olacak ama o maça hazır ve taze bir şekilde çıkacağız."

"1 saat sonra sadece Galatasaray maçını düşüneceğim. Bu maçın önemini biliyorum. Derbilerde bahaneye yer yoktur. İştahlı, hazır ve taze olacağız."

"Yiğit Efe için ve bizim için çok mutluyum. Sezon boyunca 0 dakika oynayıp böylesi bir rakibe ve forvetlere karşı oynamak. Yiğit Efe ve takımıyla gurur duyuyorum. Zor şartlarda ve zor bir rakibe karşı oynadık. Maçtaki tüm oyuncularım maçın içindeydiler. Galibiyete yakındık."

"Eksikler takımı etkiliyor ama bunu çok iyi telafi ettik. Bizler bahane sunmuyoruz. Ben bahaneleri konuşmam. Bazı şeyler bariz olduğunda her şey ortadadır, bir şey söylemeye gerek yoktur. Kadromuzdaki oyuncuların hepsine güveniyoruz, aynı şekilde tüm oyuncular aynı. Ben ve ekibim, elimizdeki oyunculardan en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz. İyi reaksiyon verdik. Edson stopere, Semedo 6'ya geçti. Aynı şekilde devam ettiler. Takım için güzel bir enerji var. Zaman zaman acı da çekeceğiz. Bize karşı oynamak, bizi yenmek kolay değil. Hala daha iyi yapabileceğimiz şeyler var. Takımımın performansından mutluyum."

"Genel olarak 90 dakika boyunca iyi savunma yaptık. Normalde olduğundan daha az ikili mücadele kazandı Varga. Oyuncularım dediğim her şeyi yaptılar. Yediğimiz golde iyi bir orta geldi ve iyi kafa vuruşu yaptı. Bazı şeyleri savunmak zordur."