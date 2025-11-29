Samsunspor 10 milyon Euro bekliyor

Samsunspor gözünü zirveye dikti. Kırmızı-beyazlılar, Konferans Ligi’nde liderlik hedefliyor. Zirve senaryosu gerçekleşirse Samsunspor, hem Avrupa’da yoluna avantajlı şekilde devam edecek hem de kasasını dolduracak. Kulüp, bonuslarla birlikte toplam gelirini 10 milyon Euro’ya yaklaştırma fırsatını elde edecek.

Samsunspor berabere kaldı: Avrupa'da liderliğini sürdürdü

Samsunspor’un lider bitirmesi halinde takım puanına 4 puan daha eklenecek. Böylece kırmızı-beyazlıların puanı 15,5’e çıkacak ve Sivasspor (12,5) ile Trabzonspor’un (11) önüne geçerek Beşiktaş’la eşitlenecek.

ANCAK FİNALDE KARŞILAŞACAK

Liderlik, Samsunspor’a final aşamasına kadar ikinci maçlarda ev sahibi olma hakkı tanıyacak. Ayrıca lig ikincisiyle ancak finalde karşılaşabilecek.

Samsunspor Avrupa yolculuğunu sürdürüyor

Samsun Gazetesi'nin haberine göre Mart ayına kadar Avrupa’da kalmayı garantileyecek olan Samsunspor, Aralık - Mart döneminde oynanması gereken ekstra iki maçtan muaf olacak.

KASAYA DAHA ÇOK PARA GİRECEK

Samsunspor ek gelirleri de kasasına götürecek.

İlk 8 takım arasında yer almak: 400 bin Euro.

Liderlik bonusu: 1 milyon Euro.

Son 16 turuna kalmak: 1 milyon Euro.

Galibiyetlerden muhtemel ek gelir: 800 bin Euro.

Toplam kazanç, mevcut 6,5 milyon Euro’nun üzerine eklenerek 10 milyon Euro’ya yaklaşacak.

Avrupa’da lider tamamlamak, Samsunspor’un tanınırlığını artıracak. Bu durum devre arası transfer döneminde kulübün pazarlık gücünü yükseltecek.

SAMSUNSPOR'UN KALAN MAÇLARI:

11 Aralık 2025: Samsunspor - AEK (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu)

18 Aralık 2025: Mainz - Samsunspor (Mewa Arena, Almanya)

Bu iki karşılaşma, kırmızı-beyazlıların gruptaki liderlik mücadelesini ve üst tura çıkışını belirleyecek.

LİDERLİK SENARYOSU

Samsunspor lider bitirirse takım puanı 15,5’e yükselecek.

Final aşamasına kadar ikinci maçlarda ev sahibi avantajı elde edecek.

Aralık - Mart döneminde oynanması gereken ekstra iki maçtan muaf olacak.