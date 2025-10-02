Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ 2'de 2 yaptı! PSG Barcelona'yı yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta oynanan 9 maçta tamamlandı.

Azerbaycan'ın Karabağ takımı, Tofiq Bahramov Republican Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag'ı 28. dakikada Abdellah Zoubir ve 83. dakikada Emmanuel Addai'nin golleriyle 2-0 yendi. 2'de 2 yapan Karabağ, puanını 6'ya yükseltti.

Gecenin diğer maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Barcelona 19. dakikada Ferran Torres'in attığı golle 1-0 önce geçti. Fransız ekibi, 38. dakikada Senny Mayulu ile beraberliği yakaladı, 90. dakikada da Gonçalo Ramos'un attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

TOPLU SONUÇLAR

Gecenin maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Union Saint-Gilloise-Newcastle United: 0-4

Karabağ-Kopenhag: 2-0

Arsenal-Olympiakos: 2-0

Bayer Leverkusen-PSV: 1-1

Villareal-Juventus: 2-2

Napoli-Sporting: 2-1

Monaco-Manchester City: 2-2

Borussia Dortmund-Athletic Bilbao: 4-1

Barcelona-Paris Saint-Germain: 1-2