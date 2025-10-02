Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ 2'de 2 yaptı! PSG Barcelona'yı yıktı

Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ 2'de 2 yaptı! PSG Barcelona'yı yıktı
Yayınlanma:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta 9 maçla tamamlandı. Karabağ, sahasında Kopenhag'ı 2-0'la geçerek 2'de 2 yaptı. Paris Saint-Germain, deplasmanda Barcelona'yı 90. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta oynanan 9 maçta tamamlandı.

Azerbaycan'ın Karabağ takımı, Tofiq Bahramov Republican Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag'ı 28. dakikada Abdellah Zoubir ve 83. dakikada Emmanuel Addai'nin golleriyle 2-0 yendi. 2'de 2 yapan Karabağ, puanını 6'ya yükseltti.

Gecenin diğer maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Barcelona 19. dakikada Ferran Torres'in attığı golle 1-0 önce geçti. Fransız ekibi, 38. dakikada Senny Mayulu ile beraberliği yakaladı, 90. dakikada da Gonçalo Ramos'un attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

TOPLU SONUÇLAR

Gecenin maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Union Saint-Gilloise-Newcastle United: 0-4

Karabağ-Kopenhag: 2-0

Real Madrid ve Bayern Münih gol yağdırdı! Eintracht Frankfurt fark yediReal Madrid ve Bayern Münih gol yağdırdı! Eintracht Frankfurt fark yedi

Arsenal-Olympiakos: 2-0

Bayer Leverkusen-PSV: 1-1

Villareal-Juventus: 2-2

Napoli-Sporting: 2-1

Monaco-Manchester City: 2-2

Borussia Dortmund-Athletic Bilbao: 4-1

Barcelona-Paris Saint-Germain: 1-2

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kimi çöpe atıyor kimi hatıra olarak saklıyor: Bu madeni para binlerce lira değerinde
Bu madeni para binlerce lira değerinde
Kimi çöpe atıyor, kimi hatıra olarak saklıyor
Kazmayı vurdukça tarih fışkırıyor: 12 bin yıllık tarihi alanda 8 yeni keşif gün yüzüne çıktı
Ramazan Gülten Halk TV'ye konuştu: Kızım için masal yazıyorum
İstanbul'un 22 ilçesine kritik uyarı! 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak: Önleminizi alın
Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
Spor
Fenerbahçe Nice karşısında: İlk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe Nice karşısında: İlk 11'ler belli oldu
Sadettin Saran sürpriz yaptı
Sadettin Saran sürpriz yaptı