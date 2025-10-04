Şampiyonlar Ligi'nde dengeleri değiştirecek yeni format ortaya çıktı

Avrupa Süper Ligi girişiminin arkasındaki A22 şirketi, UEFA’ya Şampiyonlar Ligi için yeni bir format önerisi sundu.

Geçmişte Devler Ligi’ne alternatif bir organizasyon kurarak büyük kulüpleri bir araya getirmeyi ve gelirlerin büyük kısmını paylaşmayı hedefleyen A22, bu kez UEFA ile doğrudan görüşmelere başladı.

8 AYDIR GİZLİ GÖRÜŞME YAPILDI

Munda Deportivo'nun haberine göre; UEFA, A22 ve Barcelona ile Real Madrid'in kulüp temsilcileri, son 8 ay boyunca tam gizlilik içinde görüşme gerçekleştirdi.

A22’nin UEFA’ya sunduğu bu son öneri iki kritik unsuru kapsıyor. Şirket, maçların televizyon yayın haklarını ücretsiz şekilde sunacak küresel bir platform oluşturmayı ve mevcut Şampiyonlar Ligi formatını daha görkemli hale getirecek revize edilmiş bir sistem geliştirmeyi teklif etti.

Bu plan, hem futbolun küresel erişimini artırmayı hem de Şampiyonlar Ligi’nin popülaritesini yeni bir boyuta taşımayı hedefliyor.

A22’nin 2027 yılında hayata geçmesini sunduğu yeni format değişmesi istenen maddeler şu şekilde:

- 36 takım UEFA kulüp puanlarına göre 2 ayrı grupta sıralanacak.

- 1. grup UEFA kulüp puanları yüksek olan takımlardan oluşacak.

- 2. grup UEFA kulüp puanları düşük olan takımlardan oluşacak.

- 1. grupta ilk 8'de yer alan takımlar son 16'ya yükselecek.

- 1. gruptaki ikinci 8 takım ve 2. gruptaki ilk 8 takım play-off oynayacak.

- Maçlar ücretsiz (reklamlı) bir platfromda yayınlanacak.

- Maçları reklamsız izlemek isteyenler premium abonelik satın alacak.