Şampiyonlar Ligi'nde dengeleri değiştirecek yeni format ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi'nde dengeleri değiştirecek yeni format ortaya çıktı
Yayınlanma:
Bir dönem UEFA turnuvalarına rakip bir lig oluşturma fikriyle gündeme gelen A22 şirketi, bu kez Şampiyonlar Ligi için geliştirdiği yeni formatı UEFA'ya resmen sundu.

Avrupa Süper Ligi girişiminin arkasındaki A22 şirketi, UEFA’ya Şampiyonlar Ligi için yeni bir format önerisi sundu.

Geçmişte Devler Ligi’ne alternatif bir organizasyon kurarak büyük kulüpleri bir araya getirmeyi ve gelirlerin büyük kısmını paylaşmayı hedefleyen A22, bu kez UEFA ile doğrudan görüşmelere başladı.

3. Lig ekibinin takım otobüsü altgeçide sıkıştı3. Lig ekibinin takım otobüsü altgeçide sıkıştı

8 AYDIR GİZLİ GÖRÜŞME YAPILDI

Munda Deportivo'nun haberine göre; UEFA, A22 ve Barcelona ile Real Madrid'in kulüp temsilcileri, son 8 ay boyunca tam gizlilik içinde görüşme gerçekleştirdi.

A22’nin UEFA’ya sunduğu bu son öneri iki kritik unsuru kapsıyor. Şirket, maçların televizyon yayın haklarını ücretsiz şekilde sunacak küresel bir platform oluşturmayı ve mevcut Şampiyonlar Ligi formatını daha görkemli hale getirecek revize edilmiş bir sistem geliştirmeyi teklif etti.

Bu plan, hem futbolun küresel erişimini artırmayı hem de Şampiyonlar Ligi’nin popülaritesini yeni bir boyuta taşımayı hedefliyor.

A22’nin 2027 yılında hayata geçmesini sunduğu yeni format değişmesi istenen maddeler şu şekilde:

- 36 takım UEFA kulüp puanlarına göre 2 ayrı grupta sıralanacak.
- 1. grup UEFA kulüp puanları yüksek olan takımlardan oluşacak.
- 2. grup UEFA kulüp puanları düşük olan takımlardan oluşacak.
- 1. grupta ilk 8'de yer alan takımlar son 16'ya yükselecek.
- 1. gruptaki ikinci 8 takım ve 2. gruptaki ilk 8 takım play-off oynayacak.
- Maçlar ücretsiz (reklamlı) bir platfromda yayınlanacak.
- Maçları reklamsız izlemek isteyenler premium abonelik satın alacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Spor
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı