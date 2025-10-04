3. Lig ekibinin takım otobüsü altgeçide sıkıştı

ERCİYES 38 FK ile pazar günü oynayacağı maç için Kayseri’ye gelen Ağrı 1970 Spor’un takım otobüsü, antrenman dönüşünde altgeçide sıkıştı. Kazada yaralanan olmadı.

KOCASİNAN İLÇESİ BAĞDAT CADDESİ'NDE YAŞANDI

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi’ndeki altgeçitte meydana geldi.

FUTBOLCULAR ANTRENMAN YAPTI

ERCİYES 38 FK ile pazar günü oynayacağı maç için Kayseri’ye gelen Ağrı 1970 Spor’un oyuncuları, Vali Muammer Güler Sahası'nda antrenman yaptı.

ALTGEÇİDE SIKIŞTI KALDI

Antrenman sonrası oyuncuları otele götüren 04 AS 250 plakalı otobüs, altgeçide sıkıştı.

LASTİKLERİN HAVASI İNDİRİLDİ: SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

Otobüsteki oyuncular ve kafile başka araçla otele geçerken, altgeçide sıkışan otobüs ise lastiklerin havası indirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.