Şampiyonlar Ligi finalinden Süper Lig'e: Onana mı Ederson mu?

Yayınlanma:
2023 yılında İstanbul'da oynanan Inter-Manchester City maçında karşı karşıya gelen Andre Onana ve Ederson, bu sefer de Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında boy gösterecek.

10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Inter kalesinde Andre Onana, karşıda City formasıyla Ederson vardı.

MUTLU SONA EDERSON ULAŞMIŞTI

Kupa yolunu çizen eller onlardı. Ederson’un kaldırdığı kupa, Onana’nın parmaklarının arasından kayıp gitti.

Aradan fazla zaman geçmedi. Onana Manchester United’a gitti, Ederson Manchester City’de kaldı.

Nuri Şahin resmen açıklandıNuri Şahin resmen açıklandı

BİRİ FENERBAHÇE'NİN, DİĞERİ TRABZONSPOR'UN KALESİNDE

Ama kaderin garip cilvesine bakın, eski takımları yarın Premier Lig’de karşılaşırken, iki kaleci aynı gün Türkiye’de sahaya çıkacak. Biri Fenerbahçe’nin, diğeri Trabzonspor’un kalesinde.

İKİ KALECİNİN 7. DÜELLOSU

Bu, onların yedinci düellosu olacak.

Birbirlerini tanıyan iki kaleci, yine aynı yükün altında. Takımlarını hayatta tutmak.

Dün kupayı belirleyen eller, bugün ligde kader belirleyecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

