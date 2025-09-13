Nuri Şahin resmen açıklandı

Başakşehir, son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran teknik direktör Nuri Şahin'i resmen açıkladı.

Nuri Şahin için Pazartesi günü imza töreni düzenlenecek.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

‘’Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır.

15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00’de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir’’

İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNİ ANTALYASPOR'DA YAŞADI

Antalyaspor'un teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından, henüz futbolculuk kariyerini yeni noktalayan Şahin, kırmızı-beyazlıların teknik direktörlüğüne getirildi.

Takımın başında geçirdiği ilk sezonda ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor'u toparlayan Şahin, özellikle 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında oynattığı modern futbol ve alınan başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Antalyaspor, Şahin yönetiminde 16 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak kulüp tarihine geçti.

2023 yılının Aralık ayında Nuri Şahin, futbolculuk kariyerinde en parlak dönemini geçirdiği Borussia Dortmund’a bu kez teknik ekip üyesi olarak döndü. Bundesliga devi, genç teknik adamı Edin Terzić’in ekibine yardımcı antrenör olarak dahil etti.

Ancak 2024-2025 sezonu öncesinde yaşanan gelişmeler, Şahin’in kariyerinde yeni bir kapı araladı. Teknik direktör Edin Terzić’in görevden ayrılmasının ardından Borussia Dortmund, takımın başına Nuri Şahin’i getirdi. Böylece Şahin, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Dortmund’da görev yapan ender isimlerden biri oldu.

Daha sonra yönetim ile fikir ayrılıkları yaşayan ve alınan kötü sonuçlar sonrası Nuri Şahin, Dortmund'dan ayrıldı.