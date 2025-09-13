Filenin Efeleri'nden Dünya Şampiyonası'na muhteşem başlangıç
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.
MİLLİLER GALİBİYETLE BAŞLADI
Ay yıldızlılar, Japonya'ya set vermedi ve mücadeleyi 3-0 kazandı.
Millilerimiz, şampiyonada G Grubu'nda Libya ve Kanada ile mücadele edecek.
Filenin Efeleri'nin kadrosu ve maç programı şu şekilde:
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör Çaprazları: Adis Lagumzija, Can Koç
Smaçörler: Mirza Lagumzdija, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit
Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Mert Matic, Yiğit Savaş Kaplan
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
MAÇ PROGRAMI
15 Eylül 2025
TSİ 05.30 Türkiye-Libya (TRT Spor Yıldız)
17 Eylül 2025
TSİ 09.00 Kanada-Türkiye (TRT Spor Yıldız)