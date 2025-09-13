Filenin Efeleri'nden Dünya Şampiyonası'na muhteşem başlangıç

Filenin Efeleri'nden Dünya Şampiyonası'na muhteşem başlangıç
Yayınlanma:
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ilk maçında Japonya'yı yendi ve turnuvaya galibiyetle başladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.

MİLLİLER GALİBİYETLE BAŞLADI

Ay yıldızlılar, Japonya'ya set vermedi ve mücadeleyi 3-0 kazandı.

Millilerimiz, şampiyonada G Grubu'nda Libya ve Kanada ile mücadele edecek.

Filenin Efeleri'nin kadrosu ve maç programı şu şekilde:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör Çaprazları: Adis Lagumzija, Can Koç

Smaçörler: Mirza Lagumzdija, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit

Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Mert Matic, Yiğit Savaş Kaplan

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

MAÇ PROGRAMI

15 Eylül 2025

TSİ 05.30 Türkiye-Libya (TRT Spor Yıldız)

17 Eylül 2025

TSİ 09.00 Kanada-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

