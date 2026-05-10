Sami Uğurlu'dan Galatasaray maçında hakem tepkisi: Ağzında düdük bekliyor

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Galatasaray'a yenildikleri maçtan sonra hakeme tepki gösterdi. Uğurlu, "Hakem, ağzında düdükle bekliyor sağ olsun. Ne olacak da ben düdük çalacağım diye gözlüyor. Orada onun önüne geçemiyoruz" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Galatasaray'a 4-2 yenildikleri maçın ardından hakem yönetimini eleştirdi.

Uğurlu, "Son haftaya girmeden önce burada Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan edebileceği bir maçı oynamak çok kolay değil. Maçın favorisi Galatasaray'dı. Ancak biz mücadele etmeye çalıştık, her şeyimizi sahaya koymaya çalıştık. Bu atmosferde buradan çıkmak da çok kolay olmuyor. Maalesef maçın başında iki sakatlık yaşadık. Özellikle ilk yarıda çok fazla birbirimize yakın oynayıp bloklar arasını kapattığımızda Galatasaray üretkenlikte biraz daha zorlandı. Ancak 2-1 öne geçtikten bir dakika sonra kazandıkları penaltı ve buldukları gol Galatasaray'ı iştahlandırdı. Müsabakanın 88. dakikasında yediğimiz üçüncü gol maalesef bizi moral olarak çok düşürdü" dedi.

"NE OLACAK DÜDÜK ÇALACAĞIM DİYE GÖZLÜYOR"

Sami Uğurlu, hakem kararlarını da eleştirerek şunları söyledi:
"Bu seyirci önünde oynamak gerçekten çok zor. Galatasaray taraftarı oyuna çok fazla etki ediyor. Çok fazla oyunun içinde. Burada ister istemez rakiplerle birlikte etkilenen birçok unsur var. Hakem, ağzında düdükle bekliyor sağ olsun. Ne olacak da ben düdük çalacağım diye gözlüyor. Orada onun önüne geçemiyoruz. Yıllardır böyle ve bu şekilde de devam edecek. Bu kadar mücadeleyle en azından buradan bir puanla ayrılmayı hak ettiğimizi düşünüyorum ancak olmadı. Kocaelispor maçını kazanıp rakiplerimizin maçlarını bekleyeceğiz."

