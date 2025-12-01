Samet Aybaba yol haritasını çıkardı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen koordinasyon toplantısıyla teknik alandaki direktörlerini buluşturdu. Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, Kadın Futbol Direktörü Oray Baykal ve Amatör Futbol Direktörü Zafer Şen’in katıldığı toplantıda, 2025 yılı faaliyet raporları masaya yatırıldı ve 2026 yılı için ortak projeler planlandı.

Samet Aybaba Kastamonu'ya gitti

ORTAK YAPI MESAJI

Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, tüm yaş kategorilerinde tutarlı bir teknik anlayışın önemine dikkat çekti. Aybaba, "Genç Millî Takımların gelişim sürecini güçlendirmek için ortak bir teknik bakış açısı oluşturmak zorundayız. Direktörlükler arası uyum, sürdürülebilir bir yapı yaratmamıza yardımcı oluyor" dedi.

Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, elit futbolcu gelişim sisteminin Türk futbolunun geleceği açısından kritik olduğunu vurguladı: Bayraktar, "Elit Gelişim Liglerinde yeniden yapılanma süreci gerçekleştirdik. Bu yıl ise antrenörlerimizin bölgesel eğitim programlarına ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

KADIN FUTBOLUNA İLGİ ARTIYOR

Kadın Futbol Direktörü Oray Baykal, kadın futbolunda son yıllarda yaşanan gelişmelere dikkat çekti ve şunları söyledi: "Kadın futbolunda artan ilgi ve gelişen altyapı, daha güçlü projeler üretmemizi sağlıyor. 2026’da oyuncu gelişimini ve teknik yapılanmayı destekleyen yeni adımlar atacağız."

AMATÖR FUTBOL

Amatör Futbol Direktörü Zafer Şen ise amatör futbolun Türk futbolundaki kritik rolünü hatırlatarak, "Oyuncular amatör futboldan Elit Gelişim Liglerine, oradan millî takımlara ve profesyonel futbola uzanıyor. Bu yolculuğun sağlıklı işlemesi için uyum şart" dedi.

Toplantı, TFF’nin teknik direktörlükleri arasında iş birliği ve koordinasyonu güçlendirme iradesiyle sona erdi. 2026 yılı için belirlenen ortak hedefler, Türk futbolunun geleceğine dair umut verici bir yol haritası olarak değerlendiriliyor.