Samandıra'ya Galatasaray yasağı geldi

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi tüm gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Teknik direktör Domenico Tedesco "Önceliğimiz Ferençvaroş" diyerek Galatasaray derbisinin konuşulmasını yasakladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından oyuncularına Galatasaray derbisini unutturup Avrupa Ligi’ndeki Ferençvaroş maçına odaklanmalarını istedi.

RİZE ZAFERİ UNUTULDU

Fenerbahçe, Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor’u 2-0 geriden gelip 5-2 mağlup etti. Sarı Lacivertliler ara vermeden Ferençvaroş maçı hazırlıklarına başladı.

Tedesco yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı, sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti. Rize’de forma giyen oyuncular ise rejenerasyon çalışması yaptı.

TEDESCO'DAN GALATASARAY YASAĞI

İtalyan teknik adam, UEFA Avrupa Lig maçı öncesi tesislerde "Galatasaray" ismini yasakladı. Tedesco antrenman sonrası yaptığı toplantıda oyuncularına maç maç düşünmeleri gerektiğini hatırlattı.
İtalyan çalıştırıcının, "Cuma gününe kadar Galatasaray’ın ismini duymak istemiyorum. Önceliğimiz Ferençvaroş" dediği ifade edildi.

Sarı - Lacivertliler Galatasaray derbisine odaklanmaya Ferençvaroş maçından sonra başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

