Salah'tan müjdeli haber: Menajeri görüştükten sonra gönderdi

Beşiktaş'a Mohamed Salah'tan müjdeli haber geldi.

Siyah beyazlılar transferinde anlaşma aşamasına geldikleri Salah'ın transferini menajerinin istekleri üzerine rafa kaldırdıklarını açıklamışlardı.

İddiaya göre Salah'ın menajeri anlaşmaya rağmen daha sonra imaj hakları ve forma satışlarından Mısır'da yüzde 100, Türkiye'de ve Avrupa ülkelerinde yüzde 50 pay istemişti.

GERİ ADIM ATTILAR: TÜRKİYE'YE GELİRİZ

Mohamed Salah'ın menajerinin yüzde 50'lik pay isteğinin doğru olmadığını belirterek, yüzde 25 talep ettiklerini bildirdiği öğrenildi.

Bunun kabul edilmesi halinde de "Biz Beşiktaş'a geliriz" diye haber gönderdiği ileri sürüldü.

Siyah beyazlı kulüp, 34 yaşındaki futbolcuyla yıllık 12 milyon eurodan 2 yıllık anlaşmaya varmış, pay yüzünden transfer görüşmeleri durdurulmuştu.

Futbol direktörü Önder Özen, düzenlediği basın toplantısında transferin tamamen kapandığını söylememiş, rafa kaldırdıklarını belirtmişti.

Bu gelişmenin ardından görüşmelerin tekrar başlaması bekleniyor.