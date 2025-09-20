Sakaryaspor'da sabırlar taştı

Sakaryaspor Kulübü, yönetimsel süreçte önemli bir adım atarak olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, genel kurul toplantısı 4 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Emniyetten Fenerbahçe maçı sonrası operasyon: Usulsüzlük nedeniyle tutuklandı

İKİNCİ TOPLANTI 12 EKİM

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda, genel kurulun 12 Ekim Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacağı duyuruldu. Bu karar, kulüp yönetiminde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

YÖNETİM DEĞİŞECEK Mİ?

Olağanüstü seçimli genel kurul kararı, Sakaryaspor camiasında yönetim değişikliği beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Taraftarlar ve kulüp üyeleri, alınacak kararların kulübün geleceği açısından belirleyici olacağı görüşünde.

ATATÜRK STADI'NDA

Genel kurulun stadyumda yapılacak olması, geniş katılımı da beraberinde getirecek. Sakaryaspor’un köklü taraftar gruplarının da bu sürece aktif şekilde dahil olması bekleniyor.