Sadettin Saran'ın yönetimine girdi: İlk hedefini açıkladı

Yayınlanma:
Dr. Dt. İlker Arslan, Fenerbahçe Kongresi'nde Sadettin Saran'ın yönetim listesinde yer aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yaklaşan kongre süreci, camianın geleceğini şekillendirecek yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.
Başkan adayı Sayın Sadettin Saran’ın açıkladığı yönetim listesinde yer alan Dr. Dt. İlker Arslan, sağlık alanındaki uluslararası başarıları ve sosyal sorumluluk vizyonuyla Fenerbahçe’ye yeni bir değer katmaya hazırlanıyor.

İLKER ARSLAN SARAN'IN LİSTESİNDE

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13-14 Eylül’de Kadıköy'de gerçekleştirilecek. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın tekrar toplanacak. Kongre öncesinde başkan adayı Sadettin Saran’ın açıkladığı yönetim listesinde, tanınmış diş hekimi ve sağlık sektöründe önemli çalışmalara imza atan Dr. Dt. İlker Arslan da yer aldı.

dr-dt-ilker-arslan-1.jpg
Dr. Dt. İlker Arslan Sadettin Saran'ın listesinde

Dr. Dt. İlker Arslan, yalnızca sağlık alanındaki başarılarıyla değil, sosyal sorumluluk projelerine ve spora olan katkılarıyla da biliniyor. Arslan, Fenerbahçe’nin geleceğine katkı sunmak amacıyla bu süreçte görev almayı büyük bir sorumluluk ve gurur olarak değerlendirdiğini belirtti.

Sadettin Saran’ın yönetim vizyonu çerçevesinde, kulübün kurumsal yapısının güçlendirilmesi, finansal sürdürülebilirliğin sağlanması ve sportif başarıların artırılması hedeflenirken; Dr. Dt. İlker Arslan’ın özellikle sağlık, toplumsal fayda ve iletişim alanındaki bilgi birikimiyle yönetim kadrosuna değer katması bekleniyor.

İLK MESAJINI VERDİ

Fenerbahçe’nin yalnızca sportif başarılarla değil, kurumsal yapısıyla da dünya markası olmasını hedefleyen vizyonun bir parçası olmaktan onur duyduğunu belirten Dr. Arslan, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe, milyonları bir araya getiren çok güçlü bir değer.
Bu büyük camianın geleceğini daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha başarılı bir noktaya taşımak için Sayın Sadettin Saran ile birlikte yola çıkıyoruz.
Bizim için Fenerbahçe yalnızca bir kulüp değil, yarınlara bırakacağımız bir mirastır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

