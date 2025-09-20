Sadettin Saran'ın üstüne kahve bardağı attılar

Sadettin Saran'ın üstüne kahve bardağı attılar
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul’da arbede çıkarken bir üye Sadettin Saran ve ekibinin üstüne kahve bardağı fırlattı.

Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul’da arbede çıktı. Kongre üyelerinden İrfan Coşkun’un yaptığı konuşmada Sadettin Saran’a yönelik sözleri ortalığı karıştırdı.

“KUPAYI TRABZONSPOR’A VERECEK MİSİNİZ”

Coşkun’un "Siz Sayın Saadettin Saran ‘şike var dediniz!’, başkan olursanız 2010-2011 kupasını Trabzonspor’a verecek misiniz?” sözleri üzerine Ali Koç ve Sadettin Saran taraftarları arasında arbede yaşandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'da kavga çıktıFenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'da kavga çıktı

SARAN’IN LOCASINA KAHVE BARDAĞI ATTILAR

Olaylar kısa sürede Sadettin Saran ve ekibinin bulunduğu locanın önüne kadar sıçradı. Bazı kongre üyelerinin Sadettin Saran’ın bulunduğu tarafa doğru kahve bardağı fırlattığı görüldü.

Fenerbahçe seçimlerinde Aziz Yıldırım sürpriziFenerbahçe seçimlerinde Aziz Yıldırım sürprizi

GFB ARAYA GİRDİ

Kavganın büyümesi üzerine konuşmalara ara verilirken GFB liderlerinin araya girmesiyle taraflar sakinleşti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

