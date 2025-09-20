Sadettin Saran'ın üstüne kahve bardağı attılar

Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul’da arbede çıktı. Kongre üyelerinden İrfan Coşkun’un yaptığı konuşmada Sadettin Saran’a yönelik sözleri ortalığı karıştırdı.

“KUPAYI TRABZONSPOR’A VERECEK MİSİNİZ”

Coşkun’un "Siz Sayın Saadettin Saran ‘şike var dediniz!’, başkan olursanız 2010-2011 kupasını Trabzonspor’a verecek misiniz?” sözleri üzerine Ali Koç ve Sadettin Saran taraftarları arasında arbede yaşandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'da kavga çıktı

SARAN’IN LOCASINA KAHVE BARDAĞI ATTILAR

Olaylar kısa sürede Sadettin Saran ve ekibinin bulunduğu locanın önüne kadar sıçradı. Bazı kongre üyelerinin Sadettin Saran’ın bulunduğu tarafa doğru kahve bardağı fırlattığı görüldü.

GFB ARAYA GİRDİ

Kavganın büyümesi üzerine konuşmalara ara verilirken GFB liderlerinin araya girmesiyle taraflar sakinleşti.