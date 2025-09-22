Sadettin Saran'ın tam adı nedir? Sadettin Saran kimdir?

Fenerbahçe'nin yeni başkanı olağanüstü kongrede Ali Koç'a üstünlük sağlayan Sadettin Saran oldu.

Peki Sadettin Saran kimdir? Tam adı nedir?

SADETTİN SARAN'IN TAM ADI NEDİR? SADETTİN SARAN KİMDİR?

30 Ağustos 1964 tarihinde ABD Danver-Colorado'da doğdu.

Babası Türk Özbek Saran, annesi ABD'li Geraldine Saran'dır.

3 erkek kardeşi vardır.

Çocukluğunun bir kısmını Türkiye'de geçirmiş, lise eğitimini tamamladıktan sonra ABD'ye giderek Kentucky Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği tahsili görmüştür.

Üniversite yıllarında yüzme takımının kaptanlığı yaptığı için spor bursu almıştır. 2 yıl “En Değerli Sporcu” seçilmiş, 1984-1985 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı’nın kaptanlığını yapmıştır. 50 metre serbest stil ve 25 yaş üstü masterlar kategorisinde Türkiye rekoru kırmıştır.

İngilizce, İspanyolca ve orta düzey Almanca bilmektedir.

Tam adı Steven Sadettin Saran'dır.

1990 yılında İstanbul'da kurduğu Saran Holding’in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Holding medya, yayıncılık, internet platformları, havacılık, turizm ve bahis sektörlerinde faaliyet göstermektedir.