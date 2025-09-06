Sadettin Saran'ın kararı açıklandı: Aykut Kocaman yok

Sadettin Saran'ın kararı açıklandı: Aykut Kocaman yok
Yayınlanma:
Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi açıklandı. Saran'ın teklif yaptığı Aykut Kocaman listede yer almadı.

Fenerbahçe'de 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak seçim öncesi başkan adayı Sadettin Saran, yönetim listesini Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti.

SADETTİN SARAN'IN LİSTESİ

Sadettin Saran’ın yönetim listesinde şu isimler yer aldı:

“Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Yunus Kılıç.”

AYKUT KOCAMAN YOK

Öte yandan Sadettin Saran'ın yönetim kurulu üyeliği teklifi ettiği Aykut Kocaman listede yer almadı. Kocaman, teknik direktörlüğe devam etmek istediğini duyurmuştu.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

