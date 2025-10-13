Sadettin Saran'ın göndereceği üçüncü kişi belli oldu

Fenerbahçe'de Alper Yemenciler ve Cenk Özyılmaz ile yollar ayrıldı. Sadettin Saran'ın önümüzdeki günlerde de Devin Özek'in görevine son vermesi bekleniyor.