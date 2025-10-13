Sadettin Saran'ın göndereceği üçüncü kişi belli oldu
Fenerbahçe'de Alper Yemenciler ve Cenk Özyılmaz ile yollar ayrıldı. Sadettin Saran'ın önümüzdeki günlerde de Devin Özek'in görevine son vermesi bekleniyor.
Süper Lig’de milli aranın gelmesinin ardından Fenerbahçe’de başkan Sadettin Saran, operasyona başladı.
ALPER YEMENCİLER VE CENK ÖZYILMAZ İLE YOLLAR AYRILDI
Sarı-lacivertlilerde Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemenciler ve Diyetisyen Cenk Özyılmaz ile yollar ayrıldı.
İRFAN CAN KAHVECİ VE CENK TOSUN KADRO DIŞI KALDI
Futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise Samsunspor maçında yaşananlar nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
SIRADA DEVİN ÖZEK VAR
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bir isimle daha yollarını ayıracak. Saran’ın Futbol Direktörü Devin Özek’in görevine son vereceği kaydedildi.
TEDECSO’YA SÜRE VERİLECEK
Sadettin Saran’ın oyunculardan gelen olumlu geri dönüşler nedeniyle teknik direktör Domenico Tedesco’ya süre vereceği biliniyor.
Kaynak:Türkiye Gazetesi