Sadettin Saran'ın derbi sürprizi ortaya çıktı

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la pazartesi günü oynayacağı derbiye hazırlanırken, başkan Sadettin Saran'ın da sürpriz hazırladığı ortaya çıktı.

Sarı lacivertli takım, rakibini yenerse uzun sürenin ardından Süper Lig'de liderliğe yükselecek.

Sadettin Saran'dan derbi öncesi olay istek

1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

FUTBOLCULARLA GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın derbi öncesi sürpriz hazırladığı ve bunu futbolcularıyla maç öncesi paylaşacağı ileri sürüldü.

Saran, dün taraftarlara seslenmiş ve “Pazartesi gününe kadar taraftarlarımızın Fenerium’da hiçbir ürün bırakmayacaklarına adım gibi eminim. Yönetici arkadaşlarımızla hep beraber ürünlerimizi aldık. Taraftarlarımızla beraber bol bol ürün alacağız, Fenerium’da ürün bırakmayacağız. %50’ye varan indirimlerimiz var. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum” demişti.

Saran'ın dev maç öncesi futbolcularla da bir araya geleceği öğrenildi. Sarı lacivertli kulübün başkanı bu toplantıda futbolculara derbinin galibiyet primini açıklayacağı belirtildi. Primin rekor olabileceği de ileri sürüldü.