Sadettin Saran'ı bekleyen büyük krizi açıkladı

Fenerbahçe'de 11, 12 ve 13. maddeler olağanüstü mali genel kurulda yeniden oylama yapılacak. Söz konusu maddelerin yeniden reddedilmesi halinde Fenerbahçe'yi zor günler bekliyor.

Süper Lig ekiplerinden Fenerabahçe geçtiğimiz günlerde Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile toplam borcunu açıkladı.

18.8 milyar TL (387 milyon Euro) olduğunu belirtilirken sporculara ise bu sezon toplamad 3,5 milyar TL’lik ödeme yapılması gerekiyor. Bankalar Birliği’ne olan borç ise 4 milyar TL civarında.

Sözcü’den İrfan Yirmibeş’in haberine göre; Fenerbahçe’de başkanlığa seçilen Sadettin Saran’ı zor günler bekliyor.

Olağanüstü Mali Genel Kurul'a gidiliyor

OLAYLI MADDELER YENİDEN OYLANACAK

Olağanüstü genel kurulda üyelerin oylarıyla reddedilen 11, 12 ve 13. maddeler olağanüstü mali genel kurulda yeniden oylanacak.

Sadettin Saran'ın Murat Ülker'den ne isteyeceği ortaya çıktıSadettin Saran'ın Murat Ülker'den ne isteyeceği ortaya çıktı

KABUL EDİLMEZSE ÖDEME KRİZİ ÇIKABİLİR

Ancak üyelerin söz konusu maddeleri yine onaylamaması halinde kulüp ödeme kriziyle karşılaşacak.

PROJELER HAZIRDA BEKLİYOR

Üyelerin maddeleri onaylaması halinde Kayışdağı ve Ülker Arena projelerinden 150 milyon Euro ve sermaye artırımından 2.8 milyar TL’lik gelir bekleniyor.

Kaynak:Sözcü

