Sadettin Saran'dan sürpriz karar: Fenerbahçe açıkladı

Sadettin Saran'dan sürpriz karar: Fenerbahçe açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın toplantısı yapmaya karar verdi. Karar, Fenerbahçe tarafından açıklandı.

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilerek Ali Koç’un 7 yıllık dönemini sona erdiren Sadettin Saran’dan sürpriz bir karar geldi.

SADETTİN SARAN KONUŞACAK

Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre; Sadettin Saran, 15 Ekim Çarşamba günü gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak.

Sergen Yalçın istedi: Beşiktaş Fenerbahçe'ye teklif yapacakSergen Yalçın istedi: Beşiktaş Fenerbahçe'ye teklif yapacak

Fenerbahçe’nin açıklaması şu şekilde:

"Başkanımız Sadettin Saran, 15 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Toplantıyı takip etmek isteyen basın mensupları, girişte kurum kimlik kartlarını ibraz ederek katılım sağlayabileceklerdir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

thumbs-b-c-569629a5417588f91cd2e0bc1a78d365.jpg
Sadettin Saran'dan toplantı kararı

SPORTİF A.Ş.'YE BAŞKAN OLDU

Sadettin Saran, sabah saatlerinde yapılan bir diğer açıklama Sportif A.Ş. Başkanı oldu. Ali Gürbüz, Adem Köz ve Alaattin Yavuz Güneş ise yönetim kurulu üyeleri olarak atandı.

2024/11/08/hbfb.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
Spor
Millilerin gol sevinci 2 dakika sürebildi
Millilerin gol sevinci 2 dakika sürebildi
Montella maça dakikalar kala açıkladı
Montella maça dakikalar kala açıkladı
İsrail'e Norveç'te büyük şok
İsrail'e Norveç'te büyük şok