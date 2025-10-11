Sadettin Saran'dan sürpriz karar: Fenerbahçe açıkladı

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilerek Ali Koç’un 7 yıllık dönemini sona erdiren Sadettin Saran’dan sürpriz bir karar geldi.

SADETTİN SARAN KONUŞACAK

Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre; Sadettin Saran, 15 Ekim Çarşamba günü gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak.

Fenerbahçe’nin açıklaması şu şekilde:

"Başkanımız Sadettin Saran, 15 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair bir basın toplantısı düzenleyecektir. Toplantıyı takip etmek isteyen basın mensupları, girişte kurum kimlik kartlarını ibraz ederek katılım sağlayabileceklerdir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

SPORTİF A.Ş.'YE BAŞKAN OLDU

Sadettin Saran, sabah saatlerinde yapılan bir diğer açıklama Sportif A.Ş. Başkanı oldu. Ali Gürbüz, Adem Köz ve Alaattin Yavuz Güneş ise yönetim kurulu üyeleri olarak atandı.