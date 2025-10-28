Sadettin Saran'dan skandal açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul’daki Kozyatağı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Konseri etkinliğinde gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kamuoyuna duyurduğu bahis oynayan hakemler listesi hakkında konuşan Saran, özellikle Zorbay Küçük isminin yer almasının kendileri açısından şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

Saran, TFF’nin açıkladığı 152 hakemlik isim arasında yer alan Zorbay Küçük hakkında şunları söyledi:

Bunların ortaya çıkmasından son derece memnunuz. Zorbay Küçük ismi bizim için sürpriz değil. Daha fazla isimler de çıkacak.

Bu iş başka yerlere de gidecek. Tek söyleyeceğim; takipçiyiz. Yeri gelince konuşacağız.