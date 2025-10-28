Sadettin Saran'dan skandal açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan bahis soruşturmasına sert tepki geldi.: Takipçisiyiz, yeri gelince konuşacağız.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul’daki Kozyatağı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Konseri etkinliğinde gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kamuoyuna duyurduğu bahis oynayan hakemler listesi hakkında konuşan Saran, özellikle Zorbay Küçük isminin yer almasının kendileri açısından şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

"ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Saran, TFF’nin açıkladığı 152 hakemlik isim arasında yer alan Zorbay Küçük hakkında şunları söyledi:

Bunların ortaya çıkmasından son derece memnunuz. Zorbay Küçük ismi bizim için sürpriz değil. Daha fazla isimler de çıkacak.
Bu iş başka yerlere de gidecek. Tek söyleyeceğim; takipçiyiz. Yeri gelince konuşacağız.

29 EKİM MESAJI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen konser etkinliğinde konuşan Saran, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmanın önemine de değindi.
Katılımcılara teşekkür eden Saran, sporun ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

