Sadettin Saran'dan derbiye 3 milyon euro

Trendyol Süper Lig’de bu akşam Kadıköy’de oynanacak dev derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

Takıma moral veren Saran, derbinin önemine dikkat çekerek motivasyonu artırmak için prim kararını açıkladı.

LİDERLİK EL DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Galatasaray 32 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe 31 puanla hemen arkasında bulunuyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini mağlup etmeleri hâlinde liderlik koltuğuna oturacak.

SARAN'DAN 3 MİLYON EURO

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Sadettin Saran, derbi galibiyeti için belirlenen prim miktarını 3 milyon euro olarak açıkladı. Ayrıca kulüp çevrelerinde, karşılaşmadan çıkacak sonuca göre Fenerbahçeli iş insanlarının da devreye girerek toplam prim miktarını artırabileceği konuşuluyor. Yönetimin bu hamlesiyle oyuncuların konsantrasyonunun ve kazanma arzusunun en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Sinan Engin'in derbi kararı saatler kala değişti

SAMANDIRA'DA MORALLER YERİNDE

Camianın tamamen kenetlendiği bu kritik mücadele öncesi Samandıra’daki havanın oldukça olumlu olduğu ifade ediliyor. Takımın liderlik için sahaya çıkacağı vurgulanırken, futbolcuların motivasyonunun yüksek olduğu belirtiliyor.

İLK DERBİSİ

Sadettin Saran, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk derbi heyecanını Beşiktaş deplasmanında yaşamıştı. Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2’lik galibiyetle sahadan ayrılmış ve Saran ilk derbisinde zafer sevinci tatmıştı. Yeni başkan, bu kez Kadıköy’de Galatasaray karşısında ilk derbi deneyimini yaşayacak.

7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Sadettin Saran’ın göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe, Süper Lig’de çıktığı 7 maçta 6 galibiyet elde etti. Tek puan kaybı ise Samsunspor deplasmanında alınan 0-0’lık beraberlik oldu.