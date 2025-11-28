Sadettin Saran'dan derbi öncesi olay istek

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray müjdesini verdi

SADETTİN SARAN’DAN FENERIUM ZİYARETİ

Dev derbiye artık az bir zaman kalırken Sadettin Saran’dan sürpriz bir ziyaret geldi. Stadyum’da bulunan Maraton Fenerium Mağazası’na giden Sadettin Saran, taraftarlarla konuştu.

“HİÇBİR ÜRÜN BIRAKMAYACAKLARINA ADIM GİBİ EMİNİM”

Ziyareti sonrası bir açıklama yapan Sadettin Saran, Galatasaray derbisini hatırlatarak stokların tüketilmesini istedi.

Saran açıklamasında “Pazartesi gününe kadar taraftarlarımızın Fenerium’da hiçbir ürün bırakmayacaklarına adım gibi eminim. Yönetici arkadaşlarımızla hep beraber ürünlerimizi aldık. Taraftarlarımızla beraber bol bol ürün alacağız, Fenerium’da ürün bırakmayacağız. %50’ye varan indirimlerimiz var. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum” dedi.